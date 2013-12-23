Россия подала первый иск к Евросоюзу в рамках Всемирной торговой организации по пакету энергокорректировок при проведении антидемпинговых расследований в отношении российских предприятий металлургического и химического сектора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Алексея Лихачева.

В иске Россия требует от ЕС «прекращения использования методики энергетических корректировок при проведении антидемпинговых расследований в отношении российских товаров. Эта методика предполагает расчет стоимости товаров исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы.

Евросоюз не хочет закупать российскую продукцию металлургического и химического сектора, мотивируя свое нежелание «нерыночным формированием цен на газ в России», из-за которого российские товары якобы имеют заниженную стоимость, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну. Вместе с тем, украинские чиновники признали, что процедура привлечения органов ВТО к разбирательствам двух стран является долгосрочной.

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