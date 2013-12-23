Цена газа на Нью-Йоркской товарной бирже достигла максимума за два года

Природный газ подорожал до максимума за два года в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 23 декабря, на фоне рекордного сокращения запасов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсный контракт с поставкой в январе в понедельник достигал стоимости 4,532 долл. за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ), что стало максимальным значением с июля 2011 г. С начала года газ подорожал на 35%.

Запасы газа в США за неделю, завершившуюся 13 декабря, упали на 285 млрд куб. футов (8,07 млрд куб. м), по данным Министерства энергетики США. Это стало рекордным сокращением за всю историю наблюдений с 1994 г. За последние 5 недель запасы уменьшились на 3,248 трлн куб. футов.

Количество долгосрочных позиций инвесторов, ожидающих повышения цен на газ, выросло на 33% за неделю, завершившуюся 17 декабря, до полугодового максимума, по данным Комиссии по срочной биржевой торговле США.