Предприятие госконцерна «Ядерное топливо» получит чешского инвестора

Чешская компания Uranium Industry, осуществляющая деятельность по добыче урана, может выступить инвестором для решения вопросов модернизации производственных мощностей и расширения рынка сбыта продукции одного из участников госонцерна «Ядерное топливо» - предприятия «Смолы».

Согласно пресс-релизу концерна «Ядерное топливо», с этой целью 17-18 декабря т.г. в Праге (Чехия ) были проведены переговоры с чешской компанией и подписан протокол о соответствующих намерениях.

«В рамках выполнения положений этого протокола стороны определят возможные условия сотрудничества для осуществления инвестирования в предприятие Концерна в соответствии с действующими законодательными актами Украины, а также изучат направления расширения сбыта продукции украинского предприятия в страны Европейского Союза», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».

В 2011 году Министерство энергетики и угольной промышленности Украины возложило на госконцерн «Ядерное топливо» функции эксплуатирующей организации (оператора ядерной установки) предприятия по производству ядерного топлива, которое концерн намерен построить в Украине совместно с российской топливной компанией ТВЭЛ.

ГП «Смолы» осуществляет производство ионообменных смол для нужд урановой промышленности Украины и других потребителей, в т.ч. за рубежом.