Инвестпрограмма «Одессаоблэнерго» обойдется в 414,3 млн грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, утвердила инвестиционную программу энергоснабжающей компании «Одессаоблэнерго» в объеме 414,3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, из данной суммы около 200 млн грн предназначено для возведения в Одессе подстанции «Маразлиевская».

В пресс-службе добавили, что до конца 2014 года планируют завершить строительную и электротехническую части «Маразливеской», «за исключением кабельных линий 6-110, прокладка которых частично начнется в 2014-м и завершится уже в 2015-м».

«Следует заметить, что процесс изготовления кабельной продукции для этой подстанции достаточно длительный. Ведь протяженность будущей линии – от подстанции «Усатово» до «Маразлиевской», через подстанцию «Юбилейную» составляет 11, 5 км. Кабель – одножильный, потому всю эту длину умножаем на 6 и получаем 69 км», - рассказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря председатель правления «Одессаоблэнерго» Иван Поливяный на пресс-конференции заявил, что компания планирует в 2014 году инвестировать в свое развитие около 400 млн грн. Среди приоритетов, предусмотренных инвестпрограммой, реконструкция кабельных сетей 6-10 киловольт, линий 4 киловольта, установка дополнительных разгрузочных трансформаторных подстанций; также – ряд объектов «по высоковольтному блоку», на что предполагается потратить около 170 млн грн, из которых около 60% – на сети Одессы и др.

Справка УНИАН. 25,01% акций ПАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд Государственного Имущества Украины. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47,96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).