Нацкомиссия увеличила тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила тариф на отпуск электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 4% - до 23,08 коп. за 1 кВт/ч с 22,2 коп.

Данное решение комиссия приняла на закрытом заседании в пятницу, 20 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРЭ, тариф вступает в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Эксперты атомной отрасли отмечают, что дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Однако в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн.

Напомним, что тариф на атомную электроэнергию в Украине в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница в среднем составляет около 30%.

На 2012 год в своей инвестиционной программе «Энергоатом» заявлял 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился к Министерству финансов Украины и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики, с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что правительство не планирует до осени пересматривать тариф на отпуск электроэнергии атомных электростанций, осознавая сложное финансовое состояние НАЭК «Энергоатом».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.