Армянская оппозиция считает нелегитимной ратификацию парламентом газовых соглашений с Россией

Оппозиционные фракции Национального собрания (парламента) Армении - Армянского национального конгресса (АНК) и партий "Дашнакцутюн" (АРФД) и "Наследие", а также фракция партии "Процветающая Армения" (ППА), называющей себя политической альтернативой власти, отказались признать итоги состоявшегося в понедельник, 23 декабря, голосования по вопросу ратификации газовых контрактов с Россией, передает РИА Новости.

Национальное собрание Армении большинством голосов (77 из 131) ратифицировало подписанные 2 декабря соглашения с РФ - о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению, о порядке формирования цен на газ для Армении, а также об условиях продажи "Газпрому" акций ЗАО "АрмРосгазпром".

За ратификацию договоров выступили депутаты от правящей коалиции, состоящей из Республиканской партии Армении и партии "Оринац еркир". Оппозиционные фракции отказались от участия в голосовании.

Во время голосования спикер парламента Овик Абрамян заявил, что электронная система не работает и голосование будет проходить в соответствии с регламентом, согласно которому в случае неполадок с электронной системой подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.

Однако в совместном заявлении оппозиционеров отмечается, что четверо из семи членов счетной комиссии, представляющих фракции АНК, АРФД, "Наследие"и ППА, отсутствовали в зале, протокол голосования не был составлен, поэтому оно не может быть признано законным.

По словам секретаря парламентской фракции ППА Наиры Зограбян, не исключается, что указанные четыре партии обратятся в Конституционный суд по вопросу голосования в парламенте по газовым контрактам с РФ.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» подписал новый контракт на поставку газа в Армению на 2014–2018 годы. Газ будет продаваться по цене, привязанной к российскому ценообразованию на газ. В соответствии с контрактом, «Газпром» обеспечит ежегодную поставку до 2,5 млрд кубометров газа. По словам Путина, цена на газ для Армении составит 189 долл. за тысячу кубометров.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян подписали соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ЗАО «АрмРосгазпром». После завершения сделки доля ОАО «Газпром» в уставном капитале ЗАО «АрмРосгазпром» увеличится с 80% до 100%.

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