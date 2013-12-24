«Газпром» и Shell решили начать проектирование новой линии завода СПГ «Сахалин-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и главный исполнительный директор Shell Питер Возер обсудили перспективы расширения проекта «Сахалин-2» и рекомендовали перейти к проектированию строительства третьей технологической линии СПГ в поселке Пригородное на Сахалине, пишет Газета.ru со ссылкой на сообщение российского холдинга.

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Во встрече также принял участие Бен ван Берден, вступающий в должность главного исполнительного директора Shell c 1 января 2014 года.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения проекта «Сахалин-2» и сошлись во мнении рекомендовать «Сахалин Энерджи» внести на рассмотрение совета директоров и наблюдательного совета данной компании вопрос о переходе к разработке документации в объеме FEED по проекту строительства третьей технологической линии СПГ в поселке Пригородное. Также было принято решение о подготовке к подписанию в феврале 2014 года детализированной дорожной карты по указанной проектной документации.