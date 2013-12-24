Цены на нефть обвалились в преддверии Рождества

На мировых торгах во вторник, 24 декабря, цены на нефть снижаются в преддверии Рождества.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,07% - до 111,48 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,25% и составила 98,66 доллара за баррель.

Объем торгов на сырьевых рынках уменьшается перед Рождеством, что негативно влияет на нефтяные цены, передает Bloomberg.

Как отмечают аналитики, после недавнего роста цен, рынок находится в той ситуации, когда трейдерам комфортнее просто ожидать новостей, которые могли бы оправдать текущие цены.

Участники рынка также находятся в ожидании публикации позднее во вторник статистики по заказам на товары длительного пользования за ноябрь в США. Как ожидают аналитики, объем заказов в ноябре вырос на 2% по сравнению с октябрем.