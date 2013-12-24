ОАО «Газпром» и немецкий холдинг Basf SE подписали основное соглашение об обмене активами между российской компанией и Wintershall Holding GmbH, являющейся 100-процентной «дочкой» Basf.

В результате сделки «Газпром» увеличит до 100% свою долю в совместных компаниях по торговле и хранению газа в Европе - Wingas, Wieh и Wiee, а также получит 50% участия в компании Winz, ведущей разведку и добычу углеводородов в Северном море, передает «Газета.Ru».

Wintershall по условиям контракта получит 25,01% экономического участия в проекте по разработке и освоению участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

4 декабря сделка была одобрена Еврокомиссией.

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