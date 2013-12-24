«Газпром» купит государственную газовую компанию Киргизии за 1 долл.

Президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации соглашения с Россией, которое, в частности, предусматривает, что «Газпром» купит государственную газовую компанию «Киргизгаз» за сумму в 1 доллар США.

Соглашение также обязывает «Газпром» инвестировать в газовую отрасль Киргизстана 655 млн долларов, сообщает Радио Свобода.

Власти Киргизстана заявляли, что это соглашение правильное, потому что страна была не способна сама вывести «Киргизгаз» из глубокой задолженности.

В парламенте Армении 23 декабря депутаты провластной партии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией, которое, в частности, предусматривает полный переход в собственность «Газпрома» до сих пор совместной компании «Армросгазпром», которая занимается транспортировкой и распределением в стране российского газа, его транзитом, а также электроэнергетикой.

По соглашению, «Газпром» получит последние 20% акций компании, которые до сих пор оставались в собственности Армянского государства.

Кроме того, по этому межправительственному соглашению Армения лишается права на самостоятельный импорт газа, который полностью будет контролировать «Газпром» в течение дальнейших 30 лет, до 2043-го, и не будет иметь права менять условия поставки газа.

Оппозиционные фракции бойкотировали голосование в парламенте, но властная Республиканская партия сама имеет в нем достаточное большинство. У здания парламента сотни людей протестовали против ратификации соглашения, подписанного ранее.