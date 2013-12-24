Украина сократила выручку от экспорта черных металлов

Украина в январе-ноябре 2013 года сократила экспорт черных металлов в денежном выражении на 8,1% - до 13,097 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 22,8%, сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий сократился на 9,4% - до 2,412 млрд долл., и занимает 4,2% в общем экспорте страны.

В ноябре 2013 года экспорт черных металлов в денежном выражении составил 1,201 млрд долл., металлопродукции - 156,3 млн долл.

В то же время импорт черных металлов за 11 месяцев 2013 года в денежном выражении сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% - до 2,085 млрд долл., металлоизделий - на 7,7%, - до 1,096 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год металлургические предприятия сократили выручку от экспорта черных металлов на 17% по сравнению с 2011 годом - до 15,3 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 17,2% - до 2,299 млрд долл.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.