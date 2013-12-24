Россия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти в Китай

Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через Казахстан в Китай, передает ПРАЙМ.

Кроме того, подписаны протокол о внесении изменений в межправсоглашение о транзите нефти от 2002 года и протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 2010 года.

С 1 января 2014 года заканчивается действие соглашения России с Казахстаном о беспошлинных поставках нефти в эту страну. В ноябре стороны подписали предварительный договор о транспортировке нефти через Казахстан и гарантии транзита.

Президент "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что компания в рамках соглашения с Казахстаном планирует прокачивать 7 миллионов тонн нефти в год с 2014 года и будет платить в российский бюджет 2,3-2,5 миллиарда долларов в год при экспорте нефти в Китай через Казахстан.

Поставки будут осуществляться по своповой схеме. С 1 января 2014 года в обмен на нефть из России Казахстан отдает свою нефть в том же объеме, а Россия отдает ее в Китай. Фактическим условием договора является плата за транзит.

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