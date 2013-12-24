«Киевоблгаз» возглавил экс-глава правления «Днепропетровскгаза»

Главой компании по газоснабжению и газификации «Киевоблгаз» назначен бывший глава правления «Днепропетровскгаза» Владимир Машталирук, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на данной должности Машталирук сменил Виталия Титова, который занимал эту должность более пяти лет.

Как ранее сообщал УНИАН, «Киевоблгаз» в 2012 году получила чистый убыток в размере 7,439 млн грн, по сравнению с чистой прибылью 109,895 млн грн в 2011 году.

ПАО «Киевоблгаз» (г. Боярка, Киевская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Киевской области.

25% акций ПАО «Киевоблгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 20,44% - ООО "Омега-Капитал", ООО "Транзит-Инвест" принадлежит 15,04%, ООО "Машдибур" – 13,7%.