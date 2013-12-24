«ДТЭК Донецкоблэнерго» ввела в эксплуатацию подстанцию стоимостью 52 млн грн

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» ввела в эксплуатацию электрическую подстанцию (ПС) 110 кВ «Город-11» стоимостью 52 млн грн в Мариуполе.

«Она обеспечит бесперебойное элеткроснабжение потребителям северо-западной и центральной части Мариуполя с мощными энергоемкими потребителями – «Эпицентр», «МЕТРО», оптовый рынок «Азовский», «Порт-Сити», многоквартирный дом по ул. Бахчиванджи, даст возможность подключения новых абонентов», - говорится в сообщении компании ДТЭК.

«Только в 2013 году для обновления и ремонта электросетей и оборудования Донецкой области ДТЭК инвестировал 257 млн грн, в следующем году инвестиции составят 419 млн грн», – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента по техническому развитию дирекции по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Алексея Дегтярева.

Также в сообщении отмечено, что для обеспечения питания ПС построены две кабельные линии 110 кВ общей протяженностью более 6 км. Смонтирована и введена в работу информационно-управляющая система SKADA.

Справка УНИАН. «ДТЭК Донецкоблэнерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Энергохолдинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.