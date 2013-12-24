Луганский губернатор ожидает возобновления работы Лисичанского НПЗ в июле

Председатель Луганской областной государственной администрации Владимир Пристюк заявил, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Роснефть" и простаивающий с весны 2012 года, планируют запустить в июле 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Луганского областного совета, об этом губернатор заявил во время сегодняшнего отчета на сессии облсовета.

«Мы ведем работу с компанией «Роснефть». На знаю, ставится задача: запустить производство на «ЛИНИКе» с июля будущего года. В нынешнем году в техперевооружение предприятия уже вложено около 10 миллионов долларов. В 2014 году должны быть инвестированы еще 30 миллионов. Половина людей уже принята на работу», - сказал Пристюк.

Напомним, ранее «Роснефть» обещала запустить Лисичанский НПЗ в начале следующего года.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год. Вместе с тем, завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала собственником завода в конце прошлого года.

В августе текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что правительство Украины может проверить выполнение приватизационных условий собственником НПЗ, если «Роснефть» не обеспечит выполнения условий контракта, а именно – не обеспечит загрузку завода и сохранение рабочих мест.