Цены на нефть растут на фоне напряженности в Африке и сильных статданных из США

На мировых торгах во вторник, 24 декабря, цены на нефть выросли на фоне сохранения напряженности в Африке, а также сильной макроэкономической статистики из США.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil поднялась на 0,34 доллара - до 111,90 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,31 доллара - до 99,22 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Столкновения в столице Южного Судана Джубе начались в ночь на 16 декабря. В боях участвовали подразделения вооруженных сил, принадлежащие к различным племенным группировкам. Президент Южного Судана Салва Киир заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, обвинив бывшего вице-президента страны Риека Машара в его организации. В настоящий момент повстанцы под руководством Машара захватили ряд городов на севере страны, в том числе территории, где сосредоточены основные запасы нефти Южного Судана.

Ранее министр нефти страны Стивен Диеу Дау сообщил, что в связи с волнениями объем добычи в нефтедобывающем регионе - штат Юнити - снизился на 45 тысяч баррелей в день — до 200 тысяч баррелей.

Рост котировок также поддержали данные Министерства торговли США, согласно которым объем заказов на товары длительного пользования в стране в ноябре увеличился на 3,5% по сравнению с октябрем. Данные превзошли прогнозы аналитиков, которые ожидали роста на 2%.