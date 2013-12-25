Кабмин предлагает снизить предельную цену на газ для госучреждений на треть
Кабинет министров Украины намерен на треть снизить предельную цену на газ для государственных учреждений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Относительно предельного уровня цены на природный газ для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного бюджета, то с начала года предлагается снизить ее (цену - УНИАН) более чем на 1000 грн, или почти на треть», - сказал Азаров
При этом он отметил, что предельная цена на топливо для промпотребителей также будет снижена, но постепенно и в течение всего года, поскольку, по словам Азарова, большая часть газа, которая будет потреблена в следующем году, уже закуплена по цене 2013 года – в среднем около 400 долл. за тысячу кубометров.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).
В то же время глава правительства Николай Азаров отмечал, что Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности, в связи со снижением Россией цены на голубое топливо.
Позднее вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключил снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.