Ставицкий рассчитывает договориться о реверсе газа из Словакии до конца недели

Украина планирует в ближайшие 2-3 дня подписать соглашение со Словакией по организации реверсных поставок газа, сообщил на брифинге в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Рассчитываю, что на этой неделе соглашение окончательно будет подписано. Мы ждали выхода из отпуска руководителя «Укртрансгаза», - сказал Ставицкий.

Он сообщил, что все ответственные чиновники уже на местах, руководитель «Укртрансгаза» вышел на работу и подписание документа состоится в ближайшие 2-3 дня.

Как сообщал УНИАН, вопрос организации реверсных поставок газа из Словакии как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину активно обсуждается в течение 2013 года.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия на тот момент не имела полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ, а согласовать реверс необходимо со всеми участниками процесса.

25 октября министр Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос. Оговоренный на тот момент потенциальный объем поставок составлял 10 млрд кубометров в год. Предположительным сроком начала поставок назывался сентябрь 2014 года.

В конце ноября текущего года Украина получила подписанный Словакией договор о возможности прокачки газа по ее территории.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время, министр Ставицкий отмечал, что Украина до конца текущего года намерена подписать договор по реверсным поставкам газа из Словакии, поскольку вопрос диверсификации поставок топлива в страну остается актуальным, несмотря на достигнутые договоренности с Российской Федерацией о скидке на импортируемый из РФ газ.