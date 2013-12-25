Ставицкий: цена на транзит российского газа в 2014 году не изменится

Украина не рассчитывает на изменение ставки на транзит российского газа в 2014 году, поскольку действующий тариф уже заложен во взаиморасчеты с российским газовым монополистом «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«У нас действительно проходили переговоры, но в настоящее время вопрос снижения ставки (на транзит - УНИАН) не стоит» - сказал Ставицкий.

Вместе с тем, он не исключил, что пересмотр ставки может быть в будущем - после 2014 года - в связи с изменением цены на российский газ.

Как сообщал УНИАН, в проспекте эмиссии суверенных евробондов, размещение которых состоялось 23 декабря, сообщалось, что вопрос тарифов на транзит российского газа через территорию Украины находится в стадии обсуждения между Украиной и Россией. Как отмечалось, Украина связывала необходимость пересмотра тарифа на транзит российского газа с введением «Газпромом» в работу обходного газопровода «Северный поток» и (как следствие) падением объемов прокачки топлива через украинскую ГТС.

Так, по итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

При этом госхолдинг «Нафтогаз Украины» в 2012 году сократил доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 23,75 млрд грн, а в целом получил чистый убыток в размере 10,2 млрд грн.

Ставка платы за транзит российского через территорию Украины на 2013 год прогнозировалась на уровне 3,1 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В первом квартале 2012 года транзитная ставка составляла 3,08 долл., во втором - 3,11 долл., в третьем и четвертом - 3,12 долл.

Согласно договору между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит природного газа от 2009 года, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от цены на газ.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.