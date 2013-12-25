Угольные шахты Украины увеличили убытки на 46%

Государственные угольные шахты Украины за январь-ноябрь 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 46% - до 13,716 млрд грн по сравнению с 9,369 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, в ноябре 2013 года убытки от выпуска товарной продукции государственных угольных предприятий без учета господдержки составили 1,346 млрд грн и по сравнению с ноябрем 2012 года увеличились на 0,247 млрд грн.

«За январь-ноябрь 2013 года из государственного бюджета поступило 12 212,8 млн грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в ноябре 2013 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 295,8 грн и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличилась на 117,4 грн, или на 10%.

В то же время в отчете министерства отмечается, что в ноябре 2013 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 465,8 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2012 средняя цена тонны товарной продукции уменьшилась на 38,2 грн, или на 7,6%.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2013 года сократили добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,5% - до 76,058 млн тонн с 78,710 млн тонн.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ, а также планы по его частичному замещению отечественным углем.