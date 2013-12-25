Азаров назвал новую цену на российский газ приемлемой

Новая цена на российский газ для Украины является приемлемой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы».

«Нам удалось снизить цену на газ, и она стала более или менее приемлемой для нас», - подчеркнул премьер.

Он добавил, что достигнуты президентами Украины и России 17 декабря в Москве договоренности позволяют украинской промышленности сформировать реалистичные планы на следующий год, поскольку сняты ограничения в производственной кооперации со странами Таможенного союза и гарантирована стабильность государственных финансов.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).