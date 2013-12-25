Украина накопила в подземных хранилищах 16,5 млрд кубометров газа

В украинских подземных хранилищах (ПХГ) накоплено 16,5 млрд кубометров газа, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«В ПХГ - 16,5 млрд кубометров», - сказал министр.

При этом он отметил, что половина объема – 8 млрд кубометров – принадлежит НАК «Нафтогаз Украины». Топливо закупалось по цене 400 долл. за тысячу кубометров.

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Как сообщал УНИАН, к началу отопительного сезона – в середине октября – Украина планировала закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, остальное - российский газ. К середине октября объем закачанного газа составлял порядка 18 млрд кубометров.

Вместе с тем, в ноябре «Нафтогаз» начал отбирать газ из хранилищ и закупок топлива не вел. Однако с 15 ноября «Нафтогаз» возобновил закупку российского газа в соответствии с контрактом.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).