ДТЭК выкупил 1 ГВт сечения для экспорта электроэнергии в январе

Компании «Востокэнерго», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 1 ГВт в направлении в Молдовы и Беларуси для экспорта электроэнергии в январе 2014 года, говориться в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, «Востокэнерго» приобрела 9 лотов сечения общей мощностью 400 МВт по направлению в Молдову и 6 лотов сечения общей мощностью 600 МВт по направлению в Беларусь.

Все лоты были приобретены по стартовой стоимости 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.