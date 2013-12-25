Китайская компания может инвестировать в строительство нового НПЗ в Украине

Китайская энергетическая компания PetroChina может выступить инвестором в строительстве нового нефтеперерабатывающего завода в Украине.

«Подготовлен и подписан меморандум с PetroChina и министерством энергетики, в котором как раз описан этот вопрос», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на пресс-конференции в среду.

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«На мой взгляд, в Украине есть две площадки, которые могут заинтересовать инвестора. Это одна площадка частного инвестора — Херсонский нефтеперерабатывающий завод, вторая площадка — это в районе Одессы», - добавил министр.

Также Ставицкий отметил, что министерство намерено в первом полугодии 2014 года подготовить предварительное технико-экономическое обоснование строительства завода и предоставить его китайской компании.

Как ранее сообщал УНИАН, летом текущего года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий обсудил с представителями китайской энергетической компании PetroChina International сотрудничество в нефтяной отрасли.

PetroChina International — китайская государственная нефтяная компания. Штаб-квартира в Пекине.

PetroChina "отобрала" в первом квартале 2012 года у ExxonMobil мировое лидерство по объему добычи нефти. Среднесуточная добыча нефти китайской компанией в то время составила 2,43 миллиона баррелей в день, ExxonMobil - 2,3 миллиона.

На февраль 2013 года капитализация PetroСhina составила 330,1 млрд долл., для сравнения: ExxonMobil - 406,4 млрд долл., Shell - 262,5 млрд долл., Chevron - 216,9 млрд долл.

PetroChina - дочерняя компания CNPC (China National Petroleum Corporation), котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. CNPC принадлежат 86% акций компании.