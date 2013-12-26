Цены на нефть растут на фоне новостей из Южного Судана

Мировые цены на нефть в четверг демонстрируют позитивную динамику на новостях из Южного Судана, сообщает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.57 мск выросла на 0,14% - до 112,06 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 0,22% и составила 99,44 доллара за баррель.

Из-за вооруженных столкновений в Южном Судане, экспортирующем порядка 220 тысяч баррелей нефти в день, правительство было вынуждено эвакуировать некоторых нефтяников. Силы повстанцев заявили, что они захватили штат Эль-Вахда, в котором сосредоточены объекты нефтяного сектора, еще 21 декабря.