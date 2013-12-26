Вилкул: цены на газ будут снижаться для предприятий, а не для населения

В следующем году цены на газ будут снижаться для предприятий бюджетной сферы и промышленности, а не для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Александр Вилкул на брифинге для прессы, комментируя соответствующее заявление Президента Украины на заседании Совета регионов.

Вилкул отметил, что будет постепенное снижение цены на газ для предприятий бюджетной сферы, где ранее были тарифы «с большой ценой».

По его словам, сейчас регулятор (НКРЭ) будет производить соответствующие перерасчеты на тепло и горячую воду.

«Соответственно, останется дополнительный ресурс в регионах — в селе, в городе, области, который тоже можно будет использовать для программ социально-экономического развития», - отметил Вилкул.

Он еще раз уточнил, что речь не идет о снижении цены для населения.

«У нас на сегодняшний день цена для теплокоммунэнерго — то, что идет на отопление населения – идет из расчета 1 тыс. 309 грн и дотируется государством», - пояснил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета регионов 26 декабря заявил о необходимости уменьшения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

25 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы» заявил, что цена газа для промышленных предприятий Украины в 2014 году будет снижаться ежеквартально и концу года составит около 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

17 декабря на заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).