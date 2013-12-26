Минэнергоугля рекомендует с января снизить цену газа для госучреждений и промышленности

Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендует Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 января 2014 года снизить предельную цену на природный газ для госучреждений на 30% - до 2 448 грн за тыс. куб. м.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, подготовленном Министерством энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, министерство также предлагает НКРЭ с 1 января 2014 года снизить предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3 113 грн за тыс. куб. м.

Также в документе указано, что предельный уровень цены реализации импортированного газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйственной деятельности в 2014 году будет постепенно снижаться в соответствии с графиком: в I квартале — 3 113 грн за тыс. куб. м (без НДС); во II квартале — 2 752 грн за тыс. куб. м (без НДС); в III квартале — 2 602 грн за тыс. куб. м (без НДС); в IV квартале — 2 502 грн за тыс. куб. м (без НДС).

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время глава правительства Николай Азаров отмечал, что Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности в связи со снижением Россией цены на газ.

Позднее вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключил снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.