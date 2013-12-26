В бюджете-2014 не предусмотрено снижение цен на российский газ - депутат Татьяна Слюз

Договоренности с Россией о снижении цены на газ и выделении кредита не отражены в проекте государственного бюджета Украины на 2014 год, представленном на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, заявила народный депутат Украины, член бюджетного комитета, экс-глава Госказначейства Татьяна Слюз в интервью УНИАН.

«Все разговоры о том, что утверждение госбюджета откладывалось в ожидании информации о ценах на газ, курсе валют и российском кредите, которые будут отображены в бюджете, - просто выдумка. Я внимательно прочитала проект и не увидела в нем ни снижения цен на газ, ни валютного курса для расчетов «Нафтогаза», - сказал она.

Депутат отметила, что в бюджете на следующий год не предусмотрено получение оставшихся 12 млрд долл. кредита Российской Федерации. «По внешним заимствованиям прогнозируется 46 млрд грн, и даже если мы нигде больше не будем занимать, очевидно, что 12 млрд долл. здесь не помещается. Вероятно, это долгосрочная перспектива», - сказал Слюз.

В то же время, она не исключает, что в течение года планка внешнего долга может пересматриваться, как это было в декабре текущего года.

Также Слюз отметила, что ежеквартальный пересмотр цены на газ дает России определенные рычаги давления на Украину. «Я бы предложила, чтобы каждая из наших промышленных монополий заключила соглашение с российским «Газпромом» отдельно. Почему «Нафтогаз» берет на себя эти полномочия?» - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

В то же время, 23 декабря Президент Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросу принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года. Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать».

Бюджетный комитет Верховной Рады решил провести свое заседание 25 декабря без рассмотрения проекта госбюджета 2014 года.

Как заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 25 декабря, Украина вынуждена начинать новый бюджетный год без принятого Закона Украины “О Государственном бюджете на 2014 год».