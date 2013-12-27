Азаров надеется, что ЕС вскоре согласится на консорциум по управлению ГТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что Европейский Союз вскоре согласится участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

«Я думаю рано или поздно, скорее всего, рано, на переговоры (о консорциуме – УНИАН) с (ЕС - УНИАН), и мы найдем решение по всем вопросам», - заявил Азаров.

Он отметил, что ГТС Украины имеет стратегическое значение для Европы, однако Евросоюз не проявляет интереса к ее модернизации.

«Почему эта система, которая имеет стратегическое значение для Европы, не вызывает интерес у европейцев. Почему Украина должна самостоятельно нести эти затраты? Она (ГТС - УНИАН) в таком виде Украине не нужна просто», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в январе вернется к переговорам с Европейским Союзом и Россией относительно создания консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Он сообщил, что оценка ГТС, проводимая консалтинговой компанией EY в рамках реформирования НАК «Нафтогаз Украины», уже завершена. Однако Ставицкий отказался назвать цену ГТС, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.