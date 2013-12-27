Кабмин должен решить вопрос снижения цены газа для потребителей до 30 декабря

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 30 декабря обеспечить решение вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в поручении об обеспечении решения безотлагательных вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины в 2014 году.

Документ подписан с целью повышения эффективности функционирования Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», обеспечения решения безотлагательных вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины, отметили в пресс-службе.

Согласно документу, вице-премьер-министру Юрию Бойко и министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому поручено до 31 января 2014 года принять безотлагательные меры по усилению с учетом мирового опыта гарантий обеспечения прозрачности деятельности НАК «Нафтогаз Украины», в частности с учетом требований Инициативы прозрачности добывающих отраслей.

Президент также поручил Ставицкому обеспечить до 31 января 2014 года проведение анализа технического состояния подземных хранилищ природного газа ПАО «Укртрансгаз», имеющихся объемов закачанного в такие хранилища природного газа, а также баланса поступления и распределения природного газа НАК «Нафтогаз Украины» за 2010-2013 годы; проведение аудита НАК «Нафтогаз Украины» за 2010-2013 годы в соответствии с международными стандартами.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

25 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы» заявил, что цена газа для промышленных предприятий Украины в 2014 году будет снижаться ежеквартально и концу года составит около 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

26 декабря на заседании Совета регионов Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости уменьшения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

В тот же день, комментируя заявление Президента, вице-премьер-министр Александр Вилкул на брифинге для прессы сказал, что в следующем году цены на газ будут снижаться для предприятий бюджетной сферы и промышленности, а не для населения.

Он отметил, что будет постепенное снижение цены на газ для предприятий бюджетной сферы, где ранее были тарифы «с большой ценой». По его словам, сейчас регулятор (НКРЭ) будет производить соответствующие перерасчеты на тепло и горячую воду.

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