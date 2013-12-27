При подписании Соглашения с ЕС в Вильнюсе скидки на газ не было бы - Азаров

Если бы Украина подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, то не удалось бы договориться с Россией о снижении цены газа до 268,5 долл. и о выкупе евробондов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Я думаю, все ясно понимают, что если бы мы подписали Соглашение с ЕС, то московских договоренностей не было бы. А это значит, что у нас оставался бы один выход - идти на условия МВФ и закрывать предприятия, ориентированные на рынки России.

Веселая перспектива...», - написал Азаров.

Он также сообщил, что украинцы со временем поймут, что, отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе, правительство приняло правильное решение.

"Я думаю, что чем дальше, тем все больше людей будут убеждаться в том, что было принято единственно правильное в этой ситуации решение", - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Напомним, возобновление сотрудничества с МВФ, помимо получения долгосрочных ресурсов по приемлемым ставкам, будет способствовать повышению рейтингов Украины и упростит доступ к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, это «разморозит» ряд программ, предполагающих получение финансирования от Европейского Союза.

10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, среди которых меры по обеспечению гибкого валютного курса, укреплению финансового сектора, консолидации фискальной ситуации, повышению внутренних тарифов на энергоресурсы, улучшению бизнес-климата и поддержке экономического роста. В частности, для сокращения потребностей госбюджета в финансировании, МВФ предложил повысить цены на газ для населения при одновременном внедрении субсидий для малообеспеченных слоев населения, а также ограничить фонд заработной платы и численность занятых в бюджетном секторе, сократить субсидии и расходы на закупку товаров и услуг.

Президент Украины Виктор Янукович 10 декабря заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.