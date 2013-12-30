Нефть дорожает на фоне статистики из США

Мировые цены на нефть демонстрируют позитивную динамику в понедельник на фоне еженедельной статистики по запасам от Минэнерго США, сообщает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.12 мск выросла на 0,17% - до 112,37 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,03% и составила 100,35 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1,3% и составили 367,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 2,3 миллиона баррелей.

Общие запасы бензина в стране снизились на 0,3% и составили 219,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,6% - до 114,1 миллиона баррелей.