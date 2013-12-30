Запорожская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 28 декабря отключила от энергосети блок №2 для проведения ремонта.

«28 декабря 2013 года в 00 ч. 14 мин. отключен от энергосистемы блок № 2 для проведения планового среднего ремонта. Ремонт продлится до 27 марта 2013 года», - говорится в сообщении Запорожской АЭС.

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Согласно данным НАЭК «Энергоатом», по состоянию на 30 декабря в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячий останов».

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 700 МВт, для Ривненской АЭС – 1 950 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 3 020 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт.

Как сообщал УНИАН, Запорожская атомная электростанция 27 декабря подключила к энергосети третий блок после ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.