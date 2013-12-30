«Донбассэнерго» привлечет у «Ощадбанка» кредит на 385 млн грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «Донбассэнерго», 60,77% государственного пакета акций которой в августе 2013 года приобрела донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», привлечет у «Ощадбанка» кредит в размере 385 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные кредитные средства компания привлекает сроком на 1 год.

Как отмечено в тендерной документации, конкуренцию в тендере государственному «Ощадбанку» составил «Мегабанк» (Харьков).

Компания «Донбассэнерго» не сообщает, с какой целью привлекает данные средства.

Конечный срок подписания договора - 24 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года «Донбассэнерго» привлекло у «Ощадбанка» кредит на 1,337 млрд грн.

В начале июня Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование модернизации энергоблоков №6 и №7 Славянской теплоэлектростанции, входящей в состав государственной энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», общей стоимостью 9,329 млрд грн.

21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены (641 млн грн).

Всего в приватизационном конкурсе по продаже 60,77% «Донбассэнерго» участвовали две компании.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

Государственный сберегательный банк Украины («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

«Мегабанк» работает на рынке банковских услуг с 1990 года. В состав акционеров «Мегабанка» входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкий государственный банк (KfW) и Международная финансовая корпорация (IFC).