Бойко оценил экономию от снижения цены на российский газ в 3 млрд долл.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял постановление о снижении цены газа для бюджетных организаций, а также промышленных предприятий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко на брифинге.

По словам Бойко, согласно документу с 1 января цена на природный газ для бюджетных организаций будет уменьшена до 2448 грн за тысячу кубометров без учета НДС, а для промышленных предприятий на первый квартал 3113 грн. Бойко сообщил, что снижение цены газа для промышленных предприятий будет происходить ежеквартально и к концу года цена составит 2502 грн за тысячу кубометров. Во втором квартале, отметил Бойко, цена газа для промышленности после снижения ожидается 2752 грн и 2603 в третьем квартале.

«Это постановление является прямым следствием договоренностей, которые были достигнуты президентами нашей страны и Российской Федерации о снижении стоимости российского газа для Украины», - отметил Бойко.

Также Бойко сообщил, что с суммарное снижение стоимости газа дает экономию для бюджета на уровне около 12 млрд грн, для промышленных предприятий — 10 млрд грн. То есть 3 млрд долларов мы сэкономим в следующем году за счет уменьшения входной цены на газ, который поставляется со стороны Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 30 октября на открытом заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29% до 2448 грн за тысячу кубометров.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).