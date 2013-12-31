НКРЭ сохранила цену на реализацию газа для крупнейших добывающих компаний страны

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), пересмотрела цены на реализацию газа собственной добычи для нужд населения на 2014 год для крупнейших газодобывающих компаний страны, в которых государство имеет долю более 50%.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в понедельник 30 декабря.

Согласно принятому решению, комиссия сохранила цену на газ собственной добычи для госкомпании "Укргазвыдобування" в размере 349,2 грн за 1 тыс. куб. м. Для "Черноморнефтегаза" цена реализации увеличилась на 2,7% по сравнению с 2013 годом - до 452 грн за 1 тыс. куб. м.

Для "Укрнафты" цена в 2014 году составит 562,5 грн за 1 тыс. куб. м, что на 14,2% больше по сравнению с ценой реализации в 2013 году.

В то же время, запланированные объемы природного газа, который будет реализован НАК "Нафтогаз Украины" для его дальнейшей продажи населению, в ходе заседания комиссии озвучены не были.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2013 году для "Укргазвыдобування" цена на реализацию газа собственной добычи снизилась на 0,2% по сравнению тарифом на реализацию в 2012 году – до 349,2 грн, для "Черноморнефтегаза" – на 3,5%, до 440 грн, тогда как для "Укрнафты" - возросла на 7,6%, до 492,6 грн за 1 тыс. куб. м.

«Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

«Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 18,6 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.