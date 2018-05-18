Рынок газа: год колоссальных потерь

Украина почти весь 2013 год провела под лозунгом - освобождение от российской газовой зависимости. Именно для этого украинские власти открывали европейские коридоры для реверсных поставок «голубого топлива» и дали добро на реализацию многомиллиардных проектов по добыче сланцевого газа. Однако все старания были перечеркнуты декабрьскими договоренностями с Москвой. Согласно им Украина будет получать газ на 140 долларов дешевле, но может потерять свой стратегический актив - ГТС. Способствовать этому будет и тяжелое финансовое положение «Нафтогаза». Ведь ушедший год стал для госхолдинга годом колоссальных потерь.

Братская помощь или короткий поводок

За две недели до наступления 2014 года Россия снизила для Украины цену на газ до 268,5 долл. за тысячу кубометров с действующих 400 долл. Казалось бы, трехлетняя борьба украинских властей за пересмотр скандального газового договора от 2009 года увенчалась успехом. Украина наконец-то получила справедливую цену на «голубое топливо» и теперь экономика страны, по мнению первых лиц государства, воспрянет. Но, как оказалось, не все так просто.

Владимир Путин сразу заявил, что данная скидка носит лишь «временный характер». «Мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят сохранить эту цену и совместно работать более глубоко друг с другом", - сказал он.

Намеки на «решения долгосрочного характера» - ни что иное, как желание взять под контроль газотранспортную систему Украины. О том, что такие переговоры ведутся, чуть позже в разговоре с журналистами подтвердил и президент Виктор Янукович.

По его словам, Украина готова поделиться ГТС по-братски, но справедливо. Так, чтобы участие сторон было 50 на 50. Но тут же Путин шлет новый месседж - стоимость трубы приближается к минимальному значению.

Кстати, Украина не первый год ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом относительно модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению трубой в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах. Украина еще в 2012 году провела оценку ГТС, но до сих пор публично не называлась стоимость стратегического актива. По неофициальным данным, аудиторская компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» оценила ГТС полтора года назад в 26-29 млрд долл.

Как бы там ни было, в первом квартале 2014 года Украина заплатит 268,5 долл. за тысячу кубометров «голубого топлива». Такая цена получается с учетом понижения коэффициента «k», введенного в контракт 2009 года. Он будет «плавающим» и определяться ежеквартально путем подписания дополнительных соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом».

Вице-премьер Юрий Бойко считает, что ежеквартальная сверка — чистая формальность и никаких проблем не должно возникнуть. Правда, в России придерживаются иного мнения. Высокопоставленные чиновники российского правительства уже заявили: в любой момент цена на газ для Украины может вернуться к знакомой отметке 400 долларов.

Отечественные эксперты считают, что декабрьскими договоренностями по газу Кремль посадил Януковича на короткий поводок.

Европа подстрахует

Получив обещание от России существенно снизить цену на газ, Украина столкнулась с очередным конфузом. А что же теперь делать с реверсными поставками газа из Европы, над которыми в течение года бились не только украинские чиновники, но и европейские? Ведь совершенно понятно, что цена на европейских рынках не зависит от решения одного человека. Там действуют абсолютно прозрачные правила. В то время как Украина продолжала закупать российский газ по среднегодовой цене в 400 долл. за тыс. кубометров, европейский газ обходился ей в среднем на 30-40 долл. дешевле. Однако теперь, когда цена на российское топливо упадет до 268,5 долл., европейские рынки, навряд ли, смогут сделать более выгодное предложение.

Министр энергетики Эдуард Ставицкий 18 декабря заявил, что экономика Украины в следующем году будет нуждаться в импорте 30-33 млрд кубометров природного газа. При этом он не рискнул на прямую заявить, что весь объем будет закуплен у «Газпрома». Это означало бы полную утерю актуальности поставок газа из Европы. Ставицкий лишь отметил, что для Украины сейчас не имеет значения, у кого покупать газ. Важно, по его словам, кто сделает более выгодное предложение. И в этом смысле, как отметил Ставицкий, «самое выгодное предложение на сегодняшний день сделала Россия».

Украина на протяжении 2013 года разрабатывала реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов, по мнению чиновников, позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. На сегодняшний день Украине удалось импортировать за год около 2,5 млрд кубометров европейского газа.

Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, однако из-за необходимости согласования данного вопроса с российским газовым монополистом — «Газпромом», подписание соглашения для Украины до определенного момента представлялось затруднительным. Дело в том, что Словакия, как и Украина, является страной-транзитером российского газа европейским потребителям. Доход от транзита составляет весомую долю в бюджете 5-миллионной страны. А в случае, если словацкий коридор частично занимает Украина, то и транзит российского топлива территорией Словакии падает автоматически, что ведет к значительным финансовым потерям.

В конце ноября 2013 года Украина все-таки получила от руководства Словакии проект договора о возможности прокачки газа. Правда, словаки выдвинули неприемлемое условие — Украина должна гарантировать ежегодную прокачку газа в объеме 10 млрд кубометров. Ставицкий заявил, что в документе не должен быть зафиксирован обязательный объем прокачки, но пообещал подписать его до конца текущего года. Выходит, что украинские власти не имеют полной уверенности в том, что договоренности с Россией будут незыблемыми, как минимум, до конца 2014 года. Поэтому было принято решение держать открытыми всеми возможными силами газовые потоки со стороны ЕС, но при этом активно закачивать российский газ. А в случае похолодания отношений с Россией, опять использовать Европу в качестве спасательного круга.

Недра отдали иностранцам

Украина в 2013 году впервые в своей истории открыла доступ к ресурсным богатствам мировым энергетическим гигантам: американским компаниям Shell и Chevron, итальянской Eni, французской EDF. Общие инвестиции в поиск и добычу углеводородов в Украине могут превысить 24 млрд долл., а добыча собственного голубого топлива в ближайшие 7-10 лет может достичь уровня, позволяющего полностью отказаться от его импорта.

Заручившись поддержкой депутатов областных советов, власти страны подписали два крупнейших в истории Украины соглашения по добыче сланцевого газа общей стоимостью порядка 20 млрд долл. Разработку Юзовского месторождения (Харьковская и Донецкая обл.) нетрадиционного газа будет осуществлять компания Shell, а Олесского месторождения (Львовская и Ивано-Франковская обл.) – американский энергетический гигант Chevron. Правительство ожидает, что разработка двух месторождений позволит в ближайшее десятилетие увеличить собственную добычу газа на 50% - как минимум, до 30 млрд кубометров, что даст возможность Украине отказаться от импорта 10 млрд кубометров российского топлива.

Также активная работа с иностранными компаниями развернулась на Черном море. В конце ноября 2013 года Украина подписала соглашение с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов, предусматривающее разработку нефтегазовых месторождений на участках Субботина, Абиха, Маячная и Кавказская. По словам министра энергетики Ставицкого, инвестиции в проект со стороны европейских компаний составят 4 млрд долл., а ежегодная добыча нефти по базовому сценарию составит 2 млн тонн в год, а по оптимистическому - 3 млн тонн. Сейчас же Украина добывает в среднем в год порядка 2,5 млн тонн нефти, и этот показатель неуклонно падает.

Кроме того, отмашки от правительства ждет другой энергетический гигант –американская компания ExxonMobil. Подписание соглашение с ним по разработке Скифской площади шельфа Черного моря после нескольких неудачных попыток перенесено на январь 2014 года. По словам Ставицкого, поисковые корабли ExxonMobil уже ведут работы на румынской части месторождения и готовы были приступить к разведке украинской части шельфа уже к концу 2013 года. Но из-за политических событий в декабре руководство страны решило повременить с реализацией проекта.

Прогнозные запасы Скифского месторождения составляют порядка 150 млрд кубометров газа с предполагаемым годовым объемом извлечения от 3 до 4 млрд. По мнению руководителя энергетических программ центра «Номос» Михаила Гончара, именно шельф Черного моря принесет Украине наибольший положительный эффект, чем реализация сланцевых проектов на суше, хотя результат появится не менее чем через 7 лет.

Внутренний рынок: лихорадка продолжается

Собственная добыча газа в Украине за 11 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%, до 18,6 млрд кубометров. Учитывая среднемесячную добычу газа в течение 2013 года, показатели за год могут составить 20,5 млрд кубометров, что на 6% превысит уровень 2012 года.

Основной прирост обеспечила интенсификация добычи природного газа на море, в то время как добыча на суше демонстрирует отрицательную динамику. Так, крупный украинский добытчик газа - госкомпания «Черноморнефтегаз» за 11 месяцев 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,478 млрд куб. м природного газа, что на 40,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

В тоже время, другая госкомпания - «Укргазвыдобування», на долю которой приходится 75% всего газа добываемого на суши страны, за 11 месяцев 2013 года добыла 13,7 млрд кубометров, и исходя из среднегодовой тенденции вряд ли достигнет прошлогоднего показателя в 15 млрд куб. м. Снижение добычи углеводородов на суши связано с истощением старых месторождений и недостаточной разработкой новых. Дефицит оборотных средств не позволяет госкомпании в полном объеме проводить буровые работы.

Главным событием ушедшего года стала полная либерализация внутреннего рынка газа Украины. Это позволило существенно подвинуть с рынка государственного монополиста НАК «Нафтогаз Украины» и отдать большую часть газового пирога частным компаниям.

В результате активными игроками на газовом рынке прогнозируемо стали компании, подконтрольные бизнесменам Дмитрию Фирташу, Ринату Ахметову, а также Сергею Курченко. В конечном итоге Фирташ полностью обеспечил свои химические предприятия, потребность которых составляет около 6 млрд кубометров газа в год. Предприятия Ахметова с 2013 года также перешли на автономную работу, обеспечив ресурсами собственные генерирующие мощности и потребности предприятий материнской группы «Систем Кэпитал Менеджмент», что в целом составляет около 6 млрд куб. м в год.

«Нафтогазу» оставили лишь поставки голубого топлива небольшим промышленным предприятием и предприятиям жилищно-коммунальной сферы.

Донимали «Нафтогаз» и должники. Причем малоизвестные компании. В частности, с лета 2013 года в Хозяйственном суде Крыма лежит иск «Нафтогаза» о взыскании с фирмы «ГазУкраина-Коммерс» 1,9 млрд грн по договору купли-продажи природного газа. Кроме того, другая малознакомая компания «ГазУкраина-Трейдинг» уже на протяжении года не может вернуть «Нафтогазу» долг в размере 118 млн грн.

Беспомощность госхолдинга выглядит весьма странно. Ведь суды достаточно жестко контролируются властью, и монополист мог запросто добиться нужного для себя решения.

Это дает основания предполагать, что за малоизвестными компаниями стоят далеко не последние люди в Украине.

Так или иначе, из-за должников и сокращения присутствия на рынке «Нафтогаз», по данным экспертов, в 2013 году недополучил минимум 29 млрд грн. А ведь этой суммы с лихвой хватило бы, чтобы спокойно рассчитаться с «Газпромом» за газ. А так долг в размере около 1 млрд долл. за потребленный в августе-ноябре газ перешел в 2014 год. Такого уже давно не наблюдалось.

2013 год для «Нафтогаза» стал годом глобальных потерь. И, судя по всему, ситуация в 2014 году кардинально не изменится.

Артем Белоусов (УНИАН)