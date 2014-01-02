В России снижены оптовые цены на газ для промышленности

Оптовые цены на газ, рассчитываемые по формуле, для промышленных потребителей в РФ снижены с 1 января на 1,9%, передает Прайм.

Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) в декабре утвердило обновленные значения показателей, используемых для расчета оптовых цен на газ по формуле цены.

Значение понижающего коэффициента, являющегося составной частью формулы цены на газ, с 1 января корректируется с 0,5674 до 0,5792. Данная корректировка соответствует параметрам изменения оптовых цен на газ, определенным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

Цены на газ для промышленности РФ с 2013 года рассчитываются ежеквартально по формуле, в которой используется информация о ценах на мазут с содержанием серы 1% и на газойль с содержанием серы 0,1% за предшествующие девять месяцев.

ФСТ в конце сентября повысила цены на газ для промышленности на четвертый квартал 2013 года на 1,9%.