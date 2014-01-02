Реконструкция Змиевской ТЭС будет стоить 810 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции энергоблока №1 Змиевской теплоэлектростанции, входящей в состав энергогенерирующей компании «Центрэнерго», общей стоимостью 809,9 млн грн, говорится в распоряжении правительства № 1058-р от 25 декабря 2013 года.

«Установленная мощность после реконструкции составит 215 МВт, ежегодное производство энергии – 1169,17 млн. кВт/ч, срок реконструкции – 27 месяцев», - говорится в распоряжении.

Как отмечается, проект реконструкции разработан Донецким проектно-исследовательским институтом “Теплоэлектропроект” и рекомендован Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

В декабре «Центрэнерго» заявила о намерении привлечь кредит на 800 млн грн сроком на 5 лет. Однако назначение средств компания не сообщила.