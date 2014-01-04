Нефть подешевела на фоне статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть в пятницу снизились на фоне еженедельной статистики по запасам от Минэнерго США, сообщает РИА Новости.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,89 доллара - до 106,89 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 1,48 доллара - до 93,96 доллара за баррель.

Коммерческие запасы дистиллятов в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, увеличились на 5,04 миллиона баррелей и составили 119,1 миллиона баррелей. Общие запасы бензина в стране увеличились на 844 тысячи баррелей до 220,7 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти в США за последнюю полную неделю прошлого года снизились на 7,01 миллиона баррелей - до 360,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 2,83 миллиона баррелей.