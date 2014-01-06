«Турбоатом» изготовил оборудование для Каневской ГЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в декабре 2013 года предприятие сдало под отгрузку рабочее колесо гидротурбины для Каневской ГЭС (станционный № 9).

Специалисты предприятия в присутствии заказчика выполнили контрольную сборку оборудования и осуществили функциональные и масляные испытания, по итогам которых подписан акт сдачи-приемки.

Рабочее колесо и механизмы турбины будут упакованы и отгружены на станцию, после этого контракт будет закрыт в производстве.

На Каневской ГЭС реализуется проект модернизации горизонтальной капсульной гидротурбины с установкой нового рабочего колеса и направляющего аппарата. В ходе модернизации на ГЭС будет установлено новое высокоэффективное поворотно-лопастное рабочее колесо диаметром 6 м с обновлённой лопастной системой, а также направляющий аппарат, оснащённый новыми лопатками с улучшенным профилем. После реконструкции мощность гидроагрегата возрастёт с 19,2 МВт до 23 МВт, КПД увеличится на 4%, а также повысится надёжность и долговечность турбины.

В обязательства «Турбоатома» также входят шеф-монтаж и техническое руководство пуско-наладочными работами.

Пуск агрегата намечен на 1-й квартал 2014 года.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

На Каневской ГЭС установлены 24 гидротурбины производства ОАО «Турбоатом». На сегодняшний день после реконструкции введены в эксплуатацию 12 турбин, 1 – находится в монтаже и 1 – в производстве.