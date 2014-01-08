Аномальные морозы в США взвинтили цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 7 января, цены на нефть выросли на фоне экстремально низких температур на части территории США, вызвавших повышенный спрос на горючее для отопления.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil увеличилась на 0,62 доллара - до 107,35 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,24 доллара - до 93,67 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В последние дни в ряде районов США из-за продвижения холодного арктического воздуха прогнозировалась рекордно низкая температура за последние 20 лет. Особенно из-за низких температур и ледяного ветра пострадали районы в центре и на востоке страны. Синоптики обещают спад холодов уже с 8 января.