Украина приостановила импорт газа из Европы

Киев/Варшава. Украина, которая 17 декабря 2013 года договорилась с Россией о снижении цены газа на треть - до 268,5 долл. за 1 тысячу кубометров, с 1 января 2014 года не осуществляет закупки газа на рынках Европы.

Об этом свидетельствуют оперативные данные операторов газотранспортных систем Венгрии и Польши.

Согласно обнародованным данным, общий импорт природного газа по итогам 2013 года с территории этих стран составил 1,977 млрд куб. м.

Так, по данным венгерской компании FGSZ Ltd, Украина за 2013 год импортировала с территории Венгрии 1,127 млрд куб. м природного газа. В декабре закупки газа по венгерскому маршруту упали до минимальных 93,8 млн куб. м.

Согласно данным польской компании PGNiG, в декабре 2013 года через Польшу в Украину ушло около 23 млн кубометров газа, что почти в 4 раза меньше, чем в ноябре. В декабре суточные поставки газа составляли от 0,3 до 1,4 млн кубометров. Прокачка газа через польский коридор в декабре осуществлялась 25 из 31 дней. Всего по итогам 2013 года Украина импортировала по польскому маршруту около 850 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий 18 декабря заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

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