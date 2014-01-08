Китай потратит на создание электросетей 63 млрд долл. - СМИ

На создание электросетей в нынешнем году правительство Китая потратит 381,5 млрд юаней (63 млрд $) - на 13% больше, чем в предыдущем. Об этом сообщила в среду газета "Ди и цайцзин жибао", передает ИТАР-ТАСС.

По ее данным, ранее этот показатель не превышал 4%.

"Увеличение объема инвестиций существенно превысило ожидания рынка, это отвечает интересам производителей соответствующего оборудования", - отмечает издание.

Существенное увеличение объемов финансирования обусловлено, как подчеркивают эксперты, необходимостью реализации проектов по электрификации деревни и оптимизации подачи электроэнергии в 30 городов страны.

В настоящее время электроэнергией обеспечиваются на постоянной основе 1,1 млрд жителей КНР.