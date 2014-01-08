В Узбекистане завершено строительство еще трех урановых рудников

Узбекское ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) завершило строительство трех урановых рудников в Центральных Кызылкумах общей стоимостью около 75 миллионов долларов, сообщил РИА Новости в среду источник на комбинате.

Завершение строительства рудников "Аленды", "Аульбек" и "Северный Канимех", а также вывод их на проектную мощность к 2015 году позволит увеличить общую добычу урана по технологии подземного выщелачивания на комбинате на 40%.

НГМК в 2012-2013 годах планировал дополнительно инвестировать 124 миллиона долларов в увеличение добычи урана. Средства были направлены на ускорение строительства шести рудников по добыче урана способом подземного выщелачивания до конца 2013 года. Сообщалось, что реализация программы позволит увеличить добычу урана к 2014 году в 1,7 раза против 2,27 тысячи тонн по итогам 2007 года.

В середине 2013 года НГМК приостановил строительство трех рудников "Мейлисай", "Аульбек" и "Северный Майзак" из-за неэффективности технологии подземного выщелачивания в условиях высокой карбонатности урановых руд на объектах. В дальнейшем работы на "Аульбеке" продолжились. Сроки возобновления строительства на двух оставшихся рудниках не называются.

В настоящий момент в структуру уранового производства НГМК входят ГМЗ-1 в Навои, три предприятия по добыче, действует шесть рудников подземного выщелачивания, в отработку вовлечены запасы девяти месторождений. До начала 90-х годов НГМК производил 3-3,5 тысячи тонн малообогащенного урана в год.

Как сообщал УНИАН, Украина в ближайшее время намерена увеличить производство урана. По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого Новоконстантиновское месторождение урановых руд - это базовая составляющая урановой промышленности Украины.

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд общей сметной стоимостью 6,518 млрд грн. Мощность предприятия по производству руды составит 1,5 млн тонн в год, по переработке руды – 0,5 млн тонн в год.

Украина планировала к 2014 году нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%.