В Эстонии цены на электроэнергию для частных потребителей за 2013 год выросли на треть

Электроэнергия для частных потребителей подорожала в Эстонии на 28,7% за 2013 год, сообщает Департамент статистики страны.

Именно рост тарифов на электричество оказал наибольшее влияние на общий рост индекса потребительских цен, который составил 2,8%, передает РИА Новости.

Цены на продукты питания увеличились на 4,9%. Наиболее заметно подорожали картофель (39%) и свежие овощи (16%). Кофе и сахар подешевели на 11%.

Цены на моторное топливо снизились на 3,7%.

В 2012 году индекс потребительских цен в Эстонии вырос на 3,9%.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены в еврозоне увеличились в декабре 2013 г. на 0,8% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в странах евро замедлилась по сравнению с 0,9% в ноябре.

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