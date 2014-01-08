«Житомиргаз» оштрафовали на 80 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением

Житомирское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ПАО по газоснабжению и газификации "Житомиргаз" на 80 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе отделения, «Житомиргаз» оштрафован за злоупотребление монопольным положением "на рынке выдачи технических условий на реконструкцию систем газоснабжения, подключение объектов газораспределительных сетей в пределах Житомирской области кроме Коростышева и Коростышевского района".

В ходе рассмотрения дела установлено, что «Житомиргаз» в 2012 году и I полугодии 2013 года взимал с отдельных заказчиков лишнюю плату за выдачу технических условий на газификацию объектов.

Комитет также признал незаконной выдачу компанией просроченных технических условий на газификацию некоторых объектов.

Общество признало свои нарушения и обязалось уплатить штраф в государственный бюджет.

«Рынок услуг по присоединению и подключению объектов градостроительства к инженерным сетям газоснабжения определен Антимонопольным комитетом Украины одним из приоритетных на 2013-2014 годы», - сказано в сообщении пресс-службы отделения.

Справка УНИАН. ПАО «Житомиргаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Житомирской области.

Основными акционерами ПАО «Житомиргаз» являются: ЧАО «Газтек» - 50,44% уставного капитала; ПАО «Хмельницкгаз» - 24,30%.

«Житомиргаз» завершило 2012 год с чистой прибылью в 5,061 млн грн, тогда как в 2011 году чистая прибыль составляла 36,320 млн грн.