Страны СНГ могут отменить экспортные пошлины на нефть и газ

Страны СНГ в ближайшее время намерены начать подготовку протокола о снижении или отмене пошлин при экспорте энергопродуктов, в частности газа и нефти.

Об этом УНИАН сообщил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе заседания Совета глав правительств 20 ноября 2013 г. в Санкт-Петербурге.

“Договоренность об этом достигнута в Санкт-Петербурге. Речь идет о пошлинах на нефть, газ, бензин, дизтопливо, авиационный керосин”, - отметил Мунтиян.

Он также сообщил, что в ближайшие дни будет согласован график работы рабочей группы по подготовке протокола.

Как сообщал УНИАН, Договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ предусматривает возможность снижения и поэтапной отмены экспортных пошлин.

На сегодняшний день Украина закупает газ (из стран СНГ) в Российской Федерации, где экспортная пошлина на него составляет 30%. Однако для Украины действует специальная формула и размер пошлины снижен для обеспечения скидки цены на 100 долларов согласно Харьковским договоренностям 2010 г.

Нефть закупается в Российской Федерации и Казахстане.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2013 года снижена до 401,5 долл за тонну с 420,6 долл.

Казахстан с апреля 2013 г. повысил ставку экспортной таможенной пошлины на сырую нефть на 50% - до 60 долларов за тонну.