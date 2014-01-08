«Энергорынок» возьмет у «Ощадбанка» кредит на 800 млн грн для погашения долгов

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, возьмет у «Ощадбанка» кредит на сумму 800 млн грн для осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Как отмечено в тендерной документации, конкуренцию государственному «Ощадбанку» составил «Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ).

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Конечный срок заключения договора — 7 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года «Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка» на сумму 500 млн грн.

Кабинет министров разрешил «Энергорынку» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

Государственное предприятие «Энергорынок» за январь-сентябрь 2013 года снизило чистую прибыль на 43% - до 20,6 млн грн с 36,456 млн грн за аналогичный период прошлого года. В тоже время, чистый доход компании от реализации продукции за первые 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 62,121 млрд грн с 60,66 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.