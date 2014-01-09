Чешская MND рассматривает приобретение нефтегазовых активов в России, Германии и Турции

Группа MND чешского миллиардера Карела Комарека намерена продолжать геологоразведку нефти и газа в Чешской Республике, а также интересуется активами в России, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

MND уже запланировала инвестиции в подобные проекты в размере свыше 10 млрд чешских крон (500 млн долл.) в следующие пять лет, заявил член совета директоров концерна Мирослав Естршабик.

Группа MND, входящая в инвестиционную группу KKCG, является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией в Чехии. MND представлена также в других странах Европы, в регионе Ближнего и Среднего Востока, в Северной Африке и странах СНГ.

В марте 2013 г. ОАО «Газпром» после семи лет переговоров с MND подписало соглашение о строительстве нового подземного хранилища (ПХГ) на базе истощенного нефтяного месторождения Дамборжице в Южной Моравии.

Новое хранилище увеличит мощности хранения в стране на 14%. Начало строительства ПХГ запланировано на 2014 г., введение в эксплуатацию — на 2016 г.

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